Trad.Attack!-i kontserdi soojendusesinejaks on Soome lõõtsakuningas Antti Paalanen

"Antti Paalanen on sõna otseses mõttes natuke hull ja seepärast ta meile meeldibki. Ta läheb laval vahepeal nii endast välja, et ainuke asi, mis valu leevendab, on karjumine. Samas suudab ta mängida ka ülimalt tundeküllaselt," kirjeldas soomlast kitarrist Jalmar Vabarna.

Antti Paalanen tõdes, et Trad.Attacki! kutse tuli talle ootamatult. "Olen küll Eestis mitu korda esinenud ning Trad.Attack!-iga oleme ennegi juttu ajanud, kuid nii suurel kontserdil üles astuda on minu jaoks esmakordne. Ootan põnevusega ja luban pakkuda kõike, mida ühel lõõtsamängijal pakkuda on," ütles ta.

Trad.Attack!-i kontsert toimub 8. veebruaril Alexela kontserdimajas.