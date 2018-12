Neeme Raud: Ameerikas kulub neli ja pool minutit presidendi käsust tuumarünnakuni

Eesti keeles ilmus hiljuti USA-s palju kõmu tekitanud raamat "Hirm: Trump Valges Majas". 20 aastat Ameerikas korrespondendina töötanud Neeme Raud ütles, et raamat on tõmmanud lühikese ajaga palju tähelepanu, sest selle autoriks on Bob Woodward. Raud nimetas meest Ameerika esiajakirjanikuks, sest Woodward oli näiteks Watergate'i skandaali paljastamise taga.

Raud rääkis ETV saates "Ringvaade", et 75-aastane ajakirjanik käis sadade inimeste ukse taga Washingtonis intervjuusid tegemas ning raamat paljastab, kuidas Valges Majas peideti Trumpi eest dokumente, et mees neid ei näeks ja alla ei kirjutaks.

"Ma lugesin peatükkide kaupa kõige mahlasemad kohad, kui ikkagi Trumpi kohta öeldi, et ta on nagu väikene laps, nagu väitis kaitseminister James Mattis," kirjeldas Raud raamatus leiduvaid hetki.

Raua sõnul on Trumpi tegevus presidendina hirmutav. "Minu jaoks on kõige hirmsam aspekt, et kui USA president Donald Trump näiteks hommikul ärkab üles kell neli, kui ta tavaliselt tweete hakkab saatma ja otsustab, et teeks väikese tuumarünnaku maailmas. Ameerikas kulub neli ja pool minutit selleks, et presidendi käsust tuumarünnakuni jõuda. Mees, kes ei ole alati väga stabiilne, see tekitab minus hirmu,"

Demokraatidel pole nii tugevat kandidaati kui Trump, mistõttu on Raua sõnul tõenäoline, et Trump jätkab presidendina ka pärast järgmisi valimisi.

"Hirm: Trump Valges Majas" on üks aasta müüdumaid raamatuid kogu maailmas, seda müüdi üksnes esimese nädalaga üle miljoni eksemplari. Teose tõlkis eesti keelde Jana Linnart.