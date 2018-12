Argo Aadli: tänapäeval on asju mõttetu kinkida

Aadli oli siiralt õnnelik sokkide üle, kuid jäi Iisaku rahvamaja raamatu osas nõutuks. "Ega vist midagi ei oskaks väga peale hakata. Ma loodan, et ma millalgi avaks selle raamatu, aga ei julge lubada küll," tõdes ta.

Aadli ütles, et suhtub raamatute kinkimisse väga hästi. "Isegi kinkekaart on väga vajalik. Üldse tänapäeval asju kinkida, see jääb nõukogude aega. Tänapäeval on ohtlik, isegi mõttetu asju kinkida. Kinkekaardid, näiteks raamatupoe kinkekaart on väga hea kingitus," tunnistas ta.

Metallroosiga ei osanud Aadli samuti midagi pihta hakata. "Mina ei oska sellega mitte midagi teha, ausalt ka. Kingiks edasi näiteks," lausus Aadli, et nii raamat kui ka sokid olid roosi kõrval väga väärtuslikud kingitused.