Turvakodus elanud Martini tädi: ainus, mis tuletab meelde, et võitlus on läbi, on poiss ise

"Hannes on nüüd lõpuks oma pere juures, õnnelikult," ütles poisi tädi

Marion Manivčuk ETV saates "Ringvaade".

Hannese hülgas tema narkosõltlasest ema, kes viis lapse turvakodusse.

Hannese teekond tädi pere juurde kestis üle aasta, mille jooksul viibis ta

kolmes erinevas turvakodus. Nüüd on poiss aga kodus ning kasvab koos nelja tädipojaga.

Marion Manivčuk ütles, et Hannese lugu oli talle eriti südamelähedane, sest

on kunagi ise olnud turvakodus ja tundis, et tema ja õdede eest ei

võideldud. "Ma olen endale väiksest peast öelnud, et ma ei soovi endale ega

oma lastele sellist elu, millist mina väiksena olen pidanud läbi elama,"

tunnistas Marion.

Naine ütles, et teekond Hannese kojutoomisel oli nii vaimselt kui ka

füüsiliselt raske. "Ma ei saa öelda täna, et ma olen sellest üle, et see on

möödas. Ainuke, mis mulle tuletab meelde, et see on möödas, ongi Hannes

ise, et ta on siin," ütles Marion.

Naine tõdes, et ka meedia tegi nende elu keerulisemaks. "Ajalehes oli

artikkel, et talle on juba pere leitud ja me peaksime aru saama, et me pole

sobilikud. See oli hetk, mis oli murdepunkt," lausus Marion ja tunnistas, et teekonnal oli ka hetki, kui usk hakkas kõikuma. "Tundus, et ei jaksa, aga üheskoos olles lähedastega ja perega ning teades, et kuskil on üks laps, kes väga ootab meid ja kelle nimel tasub võidelda," rääkis Marion Manivčuk, mis jõud tema peret võitlusel edasi viis.

Lastekaitsjate suurimaks etteheiteks Hannese tädi perele oli, et pereisa

Mihhail oli istunud vanglas. "Kas tõesti ei võiks tunda rõõmu selle üle, et

üks mees on otsustanud avada oma südame, kodu ja pere lapsele, kes seda

armastust ja hoolt vajab," arutles Marion.

Mihhail Manivčuk ütles, et tema minevik on kirev. "Eks ma olen palju kurja

teinud, aga täna ma tean, et ma ei ole see inimene, kes ma olin kunagi.

Nagu ma ütlesin, siis Marion on see inimene, kes on mind palju muutnud,"

lausus Mihhail Manivčuk, kes jättis kuritegeliku elu 11 aastat tagasi ning on enda sõnul sada protsenti muutunud.

Hannes nimetab Marioni ja Mihhaili oma emaks ja isaks. "See on ühtpidi soe tunne ja ma ei saa lapsele öelda, et sa pead ütlema nii või naa. See on tema oma valik," lausus Marion.

Marioni sõnul on Hannes kohanenud uue pereeluga hästi, kuid nine tunnistas, et mõtleb Hannest vaadates iga päev oma õele. "Ma näen temas oma õde," põhjendas Marion, miks ja loodab, et ta õde leiab oma elus parema raja. "Ta on vahepeal ühendust ka võtnud. Ma tahaks loota, et tal läheb paremini, aga ma ei saa midagi öelda. See on tema elu ja tema valikud," ütles Marion.