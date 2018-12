Seksuoloog Imre Rammul: meie hulgas on täiesti aseksuaalseid inimesi

Pime ja külm aeg ning teisalt üle romantiseeritud perepühad panevad proovile nii mõnegi suhte, eriti kui teki all on külm. Kuidas kütta üles jahtunud kirg või parandada soikunud sooritust, rääkis Vikerraadio "Öövalve" saates seksuoloog Imre Rammul.

Otsesaates oli kuulajatel võimalik esitada küsimusi.

Mulle on alati tundnud aktraktiivsemad n-ö pahad poisid, aga armun tavaliselt headesse poistesse. Mida soovitada? Kas püüda kodustada ära mõnd machomeest või loota, et nunnul poisil ka mõni varjatud kirglik külg peidus on? Ei taha igavat voodielu, sest siis jookseb ka suhe peagi liiva.

Ma kujutan ette, et see nunnu poiss – see ei pruugi alati tähendada, kui ta näeb natuke selline paipoisilik välja, et tema voodioskused või seksuaalne võimekus oleks tingimata küsimärgi all. Naistel on omaseks sageli mõelda, et nad suudavad oma mehi muuta ja kui esimese hooga ei tule välja, siis lahutavad ära ja võtavad uue samasuguse. Ega see niipalju kerge ei ole ikkagi - teist inimest ümber ei ehita päris. Kuigi on ka üksiknäiteid, aga ma siiski soovitaksin esialgu keskenduda nunnude peale.

Kui palju on mõtet suhte parandamise nimel vaeva näha? Kuidas ära tajuda, et mõlemale tuleks kasuks tegelikult lahku minek ja partneri vahetamine?

Kui ise ei oska nendele küsimustele abi leida, otsida abi pshühholoogilt, terapeudilt, seksuoloogilt vm. Seda nüüd küll ei tasu ilmselt teha, et mingi hetkeemotsiooni ajal mingi suhteliselt töötav suhe põhja lasta – et seda jõuab alati teha. Pärast võib väga jääda kõrvade vahele, et mida oleks võinud teha, aga paraku on rong läinud siis juba.

Kui üldse igasugune suhe puudub kümme aastat, mis siis saab, kuhu ma pean pöörduma?

Sõltub natuke sellest, et miks puudub. Kas puudub igasugune seksuaalsoov? Meie hulgas on muide ka täiesti aseksuaalseid inimesi. Nii mitmelgi juhul on see suhtlemisoskuse ja kodanikujulguse taga kinni. /.../ Põhjused sõltuvad inimesest ja tema tervisest, nii vaimsest kui ka seksuaalsest.

Tuleb leida endale hobi või tegevus, mis viiks inimeste sekka ja küll sealt juba leiate kedagi. Ega keegi ei saa vägisi tutvusi otsima viia.

Kas mehed peaksid ennast teistega võrdlema, kuidas tähtsaid kehaosi mõõta, millega seksuoloog oma igapäevatöös kokku puutub jpm, seda saab kuulata saatest.

