Vaata: teleseriaal "Pank", kümnes osa

Sarja kümnendas osas on möödunud mõned aastad. Toomas töötab Rootsis, kui maailma tabab suur finantskriis. Ülle on saanud rahandusministriks ja proovib päästa Eesti majandust, kuid ta teab, et meie panganduse saatus on Toomase kätes. Toomas peab langetama mitmeid keerulisi otsuseid.

Teleseriaal "Pank" kõneleb Eesti inimeste ees olnud valikutest 1990ndatest peaaegu tänapäevani. Seriaali keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku. 1990ndate alguses saabub panka Toomas, kes teeb peadpööritavat karjääri. Koos pangajuhtide Ülle ning Kaljuga rühitakse läbi majanduskriiside edasi suurema eesmärgi poole. Ent paratamatult tekivad konfliktid konkurentidega, tööpinge murendab inimsuhteid ning kõik tegelased on silmitsi oluliste valikutega.

Seriaal on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames ning jõuab ETV eetrisse alates 18. oktoobrist igal neljapäeval. Lisaks ETV-le on sarja näitamisõigused soetanud juba ka Soome YLE ning Läti Televisioon.

Seriaali režissöörid on Jan Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ning Marianne Kõrver, peaosades Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsep, Priit Võigemast ja Andres Dvinjaninov. Operaatorid on Meelis Veeremetsja Ants Martin Vahur, kunstnik Kairi Mändla, monteerijad Hendrik Mägar ja Jaak Ollino jr, helilooja Sten Šeripov. Seriaali autorid on Eero Epner ja Tarmo Jüristo, produtsent Paul Aguraiuja.

Kokku valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari.