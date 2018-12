Suvel tekitas ärevust Hispaania hävitaja, mille rakett Lõuna-Eestis eksikombel valla pääses ja oli loterii, et keegi pihta ei saanud. Muusik Sandra Vabarna läkski Ämari lennubaasi, kus NATO kotkad baseeruvad, et vaadata, mis asju seal täpselt aetakse. Aga veel enam – Sandra neelas alla lennuhirmu, istus ise reaktiivi ja tegi kaasa mitu surmasõlme.

