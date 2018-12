ETV

22. DETSEMBER

Kell 20.00 Intervjuu president Kersti Kaljulaidiga

Traditsioonilises aastalõpu-intervjuus vestleb presidendiga Priit Kuusk.

23. DETSEMBER

23. - 25. detsembril on eetris Eestimaa inimeste loodud jõululuuletused Elisabet Reinsalu esituses. Kõiki luuletusi on võimalik lugeda err.ee/luuletus

Kell 20.40 "Jõulutunneli" eelsaade toob vaatajate ette 7-aastase Markuse loo. Markusel on harvaesinev haigus Angelmani sündroom, mille tõttu vajab ta pidevat kõrvalist abi ja hoolt. "Jõulutunneli" saatejuhid Anna ja Kristjan Pihl annavad Markuse emale päevaks puhkuse ning püüavad ise lapse eest hoolitsemisega toime tulla.



24. DETSEMBER

Aasta kõige helgemal päeval kõlavad kaunimad jõululaulud Arsise kellade ansambli ja Arsise kellade ansambli noortekoosseisu esituses Aivar Mäe juhatusel. Jõululaupäev toob vaatajate ette läbi päeva kauneid kontserte ja pühadehõngulisi filme ning erisaateid.

Arsise kellade ansambel Autor: Kairit Leibold/ERR

Kell 9.00 Tallinna poistekoori jõulukontsert Nigulistes

Tallinna poistekoori traditsiooniline jõulukontsert Niguliste kirikus, mis on salvestatud möödunud aasta teisel jõulupühal. Dirigent - Lydia Rahula, Orel - Tomi Rahula, Solist - Susanna Aleksandra Veldi, Saksofon - Virgo Veldi.

Kell 12.20 Mängufilm "Jõuluvanade vahetus" (Snekker Andersen og Julenissen, Norra 2016)

Lustakas koguperefilm jõulu-usku Andersenist, kes üheks päevaks jõuluvanaga kohad vahetab. Film on dubleeritud eesti keelde, jõuluseiklusele annavad hääle Elisabet Reinsalu, Anti Kobin, Taavi Teplenkov, Liina Vahtrik, Thor Tobias Lepp, Artur Leppik, Eliise Ra Jurtšenko, Aksel Kahar, Otto Samuel Kahar, Kristella Rööpson, Rain Simmul.

Kell 19.30 "Osoon" sõitis pühade eel Setomaale külla perekond Vabarnatele, et koos Jalmar Vabarnaga avastada loodust ja rahvakultuuri ning armastatud muusiku lapsepõlveradadesid. Autor Kristo Elias.



Kell 20.00 "Imeline jõuluaeg". Laulavad Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland ja Noorkuu

Jõululaupäeva õhtusse toob helgust Maarja-Liis Ilusa, Ott Leplani ja Noorkuu kaunis jõulukontsert, mis alles mööda Eestimaa kontserdipaikades kõlas.

25. DETSEMBER

Kell 10, 13, 16, 18.45, 21.20 "Jõulutunnel"

Esimesel jõulupühal on taas eetris heategevusprogramm "Jõulutunnel", mis on ETV ekraanil olnud juba 18 aastat. Selle aja jooksul on kogutud ligi kolm miljonit eurot ja aidatud tuhandeid abivajajaid. Tänavu kogub "Jõulutunnel" annetusi haruldasi haigusi põdevate laste ravi toetamiseks. Saatejuhid Anna Pihl ja Kristjan Pihl võtavad stuudios vastu külalisi, teemakohased videolood salvestasid Christel Karits, Siiri Ottender-Paasma, Marit Valk, Silvia Karro, Aivi Parijõgi, Mai Palling, Hannes Hermaküla, Kaidor Kahar, Jüri Nikolajev.

"Jõulutunnelit" juhivad Anna ja Kristjan Pihl Autor: Kairit Leibold/ERR

Läbi päeva kostub "Jõulutunnelis" kaunis kodumaine muusikat, mis on mitmekülgne nii esinejate kui ka lugude valiku poolest. Teiste seas kuuleb-näeb "Jõulutunnelis" järgmisi artiste: Ott Lepland, Maarja-Liis Ilus ja Noorkuu, Trad.Attack!, Stig Rästa jpt. Koos bändiga astub "Jõulutunnelis" üles ka superstaar Uudo Sepp ning saatega liituvad "Käbid ja Kännud" ehk isad-pojad Ivo ja Robert Linna ning Antti ja Eric Kammiste.

Annetustelefonid töötavad juba 2. detsembrist ja need jäävad avatuks 30. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 annetate 10 eurot ja numbrile 900 7703 annetate 25 eurot. 25. detsembril on läbi päeva eetris viis otsesaadet. Režissöör Sander Allikmäe, toimetajad Marika Kaasik ja Ene-Maris Tali, muusikatoimetaja Birgit Rae, kunstnik Ivi Piho, juhtoperaator Rul Priks, assistent Dmitri Hljupin, produtsent Ene-Maris Tali.

Kell 20.30 "Eesti lood: Annika Laats. Risti aarded" (Eesti 2018)

Esmaesitlusele tuleb Eesti Lugude sarja saade Risti kirikuõpetajast Annika Laatsist, kes ei karda võitlusi, olgu nende vallandajaks kultuuriväärtused, koguduse hoole alla võetud pagulased või dogmaatilised arusaamad usust ja inimesest.



26. DETSEMBER

Kell 20.30 "Erakordne tenor. Placido Domingo" (Eesti 2018)

Eksklusiivne intervjuu toob vaatajate ette kohtumise maailmakuulsa tenor Placido Domingoga, kes käis tänavu suvel salaja esmakordselt Eestis, vaatamas UEFA Superkarika finaali ning andis vaid ühe ainsa intervjuu, Eesti Televisioonile. Maestro jutustas, miks talle jalgpall meeldib, kuidas just see mäng kolm legendaarset tenorit ühele lavale kokku tõi, mida ta armastab koos perega teha ja miks oli tore Eestis käia.

Kell 21.20 Dokfilm "Vello Salo. Igapäevaelu müstika" (Eesti 2018)

Kõrgelt hinnatud dokfilmi tele-esilinastus. Vello Salo on inimlik vaimulik. Mees, kellel on omad kiiksud ja vigurid, elukogemust ning avarat vaimu, tarkust, mida ta on kogunud ja hoidnud, meie aega välja vedanud. Pärast Eestist lahkumist 1944. aastal rändas Salo läbi terve maailma: oli sõdurina Soomes ja aednikuna Roomas, õppis Šveitsis ning Hollandis matemaatikat ja füüsikat ning Itaalias teoloogiat, Saksamaal pühitseti ta aga preestriks. Nii on ta õpetanud ja töötanud Itaalias, Iisraelis, Iraagis, Jordaanias, Kanadas, Rootsis ja mujalgi. Alates 1993. aastast on ta tagasi Eestis, katoliku preester Pirita kloostris. Inimese vaimuelu tippvorm saabub ikka alles vanemas eas. Nii mõnedki olulised küsimused saavad selgeks läbi valu ja vaeva, alles päris viimases peatükis.

"Vello Salo. Igapäevaelu müstika" Autor: Kaader filmist

Kell 22.45 "Queeni tähelend" ("Queen: From Rags to Rhapsody", Inglise 2015)

Ansambli Queen laulu "Bohemian Rhapsody" ilmumisest on möödunud üle 40 aasta. Dokumentaalfilm räägib Queeni alguse loo, kuidas tundmatu ansambel mängis end rahva südamesse ja "Boheemlase rapsoodiast" sai üks kõigi aegade kuulsamaid laule.

27. DETSEMBER

Kell 19.30 "Järgmine peatus: Tokyo"

Oktoobris toimus Jaapanis Eesti festival, kus astusid üles armastatud folkartistid ja hinnatud moedisainerid, sündmusega tähistati Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva. Saates jälgitakse Mari Kalkuni, Tuuliki Bartosiku ja ansambli Trad Attack! teekonda Tokyos ning vaatajateni tuuakse põnevad kaadrid lava eest ja lava tagant. Autor Kaidor Kahar.

Kell 20.00 "Osooni" erisaade külastab muusik Kerli Kõivu, et koos temaga avastada rahu ning vaikust Eestimaa metsade keskel ning piiluda Kerli argiellu. Autor Sander Loite.



Kell 21.30 Mängufilm "Astrid Lindgreni rääkimata lugu" ("Unga Astrid", Rootsi/Taani 2018)

Eluloolise draama tele-esitlus. Taani režissöör Pernille Fischer Christensen võttis ette Astrid Lindgreni biograafia ja tegi filmi tema eluseikadest ning teemadest, millest Lindgren oma eluajal rääkida ei soovinud. 1924. aastal läheb nooruke ja isepäine Astrid tööle Vimmerby linnalehe toimetusse. Ta armub lehe peatoimetajasse Reinhold Blombergi, kes on abielus ja seitsme lapse isa. Astridist ja Reinholdist saavad armukesed ning Astrid jääb lapseootele. Kuna Vimmerbys pole vallaslapse ilmaletoomine mõeldav, pageb Astrid Stockholmi. Film keskendub kolmele aastale, kui Astrid toob ilmale poja Lasse ja siis peab lapsest loobuma.

Noor Astrid (Alba August) astub julgelt vastu oma aja normidele. Autor: kaader filmist

28. DETSEMBER

Kell 19.30 "Jaak Joala tänavas"

Muusikaline erisaade, mille keskmes on sel suvel publiku poolt ülisooja vastuvõtu saanud Tartu Uue teatri etendus "Kremli ööbikud" Narvas. Saatejuht Reet Linna tutvustab nii lavastuse kui ka ajastu telgitaguseid ning uurib, kuidas kuidas kunstnik saab hakkama aja ja võimu seatud piiridega? Missuguseid märke jääb kandma tema looming ja kui aeg muutub, mis saab siis loojast?

29. DETSEMBER

Kell 19.45 Dokfilm "Tuulte tahutud maa" (Eesti 2018)

Läbi aegade vaadatuima kodumaise dokumentaalfilmi eksklusiivne tele-esilinastus. Režissöör Joosep Matjuse film Eestimaa metsikust loodusest, kus vaataja ees avanevad meie kodumaa eriilmelised maastikud koos metsloomade ja tuhandete läbirändavate linnuparvedega. Kordumatud ja unenäolised vaated teevad kummarduse Eestimaa loodusele. Läbi looduse avanevad meie mineviku püüdlused ning meie iseloom, mida maastikud on tuhandete aastate jooksul hoidnud ja tahunud.

"Tuulte tahutud maa" Autor: Kaader filmist

30. DETSEMBER

Kell 21.30 "Aasta säravaimad tähed"

Lõppeva aasta võtab kokku intervjuudest ja muusikast põimunud vestlusõhtu, kus ERR-i ajakirjanikud kohtuvad kümne tuntud eestlasega, et rääkida 2018. aasta olulistest sündmustest ja kõneainet tekitanud teemadest. Juttu ajavad Taavi Eilat ja Ene-Liis Semper, Urmas Vaino ja Gerd Kanter, Anu Välba ja Leida Rammo, Anna Pihl ja Helena Maria Reisner, Johannes Tralla ja Markus Villig, Reet Weidebaum ja Riho Terras, Aet Süvari ja Lili Milani, Margit Kilumets ja Olari Taal, Margus Saar ja Merle Karusoo ning Kristo Elias ja Valdur Mikita.

ETV2

ETV2 pühadekavas leiab muhedaid lastesaateid, meeldejäävaid kohtumisi ja silmapaistvaid filme. Pühadeaja lastesaadete ülevaate leiab täismahus Lastejaamast, kus üleval kogu lustakalt kujundatud kava, mis sobib ka välja printimiseks – kava leiab siit.

23. DETSEMBER

ETV2 pühendab teemaõhtu sel aastal meie hulgast lahkunud telelegendile Mati Talvikule.

24. DETSEMBER

Kell 19.30 "Reis Hispaaniasse"

24.12 kuni 27.12 ja 31.12 kuni 01.01.19 näitab ETV2 kuueosalist hoogsat gurmee- ja reisisarja, mille peaosas mängivad briti koomikud Steve Coogan ja Rob Brydon.

Kell 21.30 "Plekktrummi" jõulusaate külaliseks on Doris Kareva. Vestluse kõrval saab nautida kaunist kodukontserti, kus mõnusat meeleolu tekitab Maarja Aarma.

25. DETSEMBER

Kell 21.30 "Westwood: punkar, ikoon, aktivist"

Viimane MoeKunstiKino dokfilm kirjeldab kultuuriikoon Vivienne Westwoodi, kes võitleb oma brändi, põhimõtete ja moepärandi eest.

"Westwood: punkar, ikoon, aktivist" Autor: Pressimaterjalid

Kell 22.50 "Balkan Fever"

Muusikagurmaanidele rõõmu pakkuv kontsert Balkan Fever Kristjan Järvi dirigeerimisel. Kontserdil kõlab traditsiooniline Balkani muusika, segatud folgi ja džässi rütmidega.

26. DETSEMBER

Kell 21.30 Maailmakino "1+1"

Fenomenaalse kassaeduga südamlik Prantsuse komöödia kaelast saadik halvatud miljonäris Philippe'i (Francois Cluzet) ja mustanahalisest moslemist hooldaja Drissi (Omar Sy) sõprusest.

27. DETSEMBER

Kell 20 "Judi Dench - kirg puude vastu"

Oscari võitnud Judi Dench on üks briti armastatumaid näitlejannasid, kelle kirg oma eriala vastu tuleb esile igas esituses, kuid vähesed teavad, et tal on ka teine kirg – sügav armastus puude vastu. Nüüd viib ta vaataja maagilisele retkele metsadesse, kus innovatiivne filmitehnika võimaldab avastada puude imetabast salajast elu kõigil neljal aastaajal. Südamlik dokfilm avab kõrvuti loodusega ka Judi Denchi vähem tuntud palet.

VIKERRAADIO

Jõulude eel ja ajal on "Vikerhommikus" taas käimas raamatumäng, mille on ette valmistanud Peeter Helme. Kuulajatel tuleb ära arvata, millisest eesti autori tänavu ilmunud raamatust etteloetud katkend kõlab. Lisaks selgitab "Vikerhommik" välja, kus elavad Eesti jõuluvanad.

24. detsembril kell 14.05 ajab Haldi Normet-Saarna saates "Minu erilised jõulud" juttu Eesti ainsa kariljonimängija Merle Kollomiga.

Jõuluaja jumalateenistusi vahendab Meelis Süld jõuluõhtul kell 17 ja esimesel jõulupühal kell 13.

26. detsembril kell 14.05 vaatab Kaja Kärner tagasi lõppevale aastale ja võtab kokku juubeliaasta tähtsündmused.

KLASSIKARAADIO

Klassikaraadios kõlab pühade päevil kaunis jõulumuusika. Eetris on kõige ilusamad jõulukontserdid ja salvestused, nende hulgas Salvador Sobrali Jõulujazzi kontsert Tallinnas, Tõni Mägi jõulukontsert ansambliga Vox Clamantis, Liisi Koiksoni ning Robert Jürjendali trio stuudiokontsert "Valge maa".

Otseülekandes läheb eetrisse ERSO kontsert Kristiina Poskaga 21. detsembril, Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori jõulukontsert Risto Joosti dirigeerimisel ning Ellerheina jõulukontsert, mis ühtlasi tähistab Tiia-Ester Loitme 85. sünnipäeva.

Jõulunädalal jõuab eetrisse sari "Olemine", mis räägib lapsepõlvest erilistes paikades. Saate külalised on Muhu saarel sirgunud rahvatantsuõpetaja Anne Keerd, Argentiina päritolu õpetaja Josemaria Camean Ariza, väikesel Hanikatsi laiul üles kasvanud Marju Hanikat-Venski, maletaja Merike Rõtova ja ornitoloog Jüri Keskpaik. Sarja viimane saade on Hando Runneli noorusest läbi tema luule.

RAADIO 4

24. detsembril algab R4 heategevusprogramm "Jõulurõõmu kuulutus", mis on üks vanimaid heategevussaateid elektroonilise meedia maastikul toimudes tänavu juba 26. korda. Sel aastal toetatakse Tudulinna lastekodu lapsi Ida-Virumaal ning kogutud raha eest aidatakse lastele osta mänguväljak. "Jõulurõõmu kuulutus" on eetris 24. detsembrist kuni õigeusu jõuludeni 7. jaanuaril kell 16.05.

24. detsembril algab viieosaline saatesari "Bon Passage!", mis jutustab Raadio 4 ajakirjanike seiklustest Prantsusmaa veinipealinnas Bordeaux-is. Saated on eetris kell 13.05.

24. ja 25. detsembril kell 14.05 toob Raadio 4 koostöös Vene Noorsooteatriga kuulajateni kaks uut kuuldemängu "Uus vana muinasjutt": 24. detsembril toimub kuuldemäng Oskar Lutsu lastenäidendi "Ülemiste vanake" järgi ning 25. detsembril F.R.Kreutzwaldi muinasjutu järgi.

25. ja 26.detsembril kell 19.15 kuuleb Aleksandr Hussainovi fonograafilises saates "Linnahelid: talv Tallinnas" muusikat elu teistest aspektidest ehk helidest meie ümber.