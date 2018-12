Ajaloolane Heiki Raudla tõi oma pooltuhat kuuri all seisvat korgitseri teistele vaatamiseks välja

"Aga umbes kolm ja pool aastat tagasi. Keegi kinkis, kuna mul oli üks katki läinud ja paljud neist ei ole ju tugevad. Vaatasin siis, et päris huvitav ja hakkasin neid märkama vanakraami- ja teise ringi poodides, antikvariaatides. Tekkis mingi hasart leida järjest veidramaid," rääkis Raudla.

Üldiselt need kallid ei ole. "Mõned väga vanad on kallimad, aga enamus on odavad." Ta on nende alla pannud umbes 500–600 eurot. "Kui inimene kogub midagi – olgu see vana raamat või mingid tubakatoosid – siis mingil hetkel tekib tahtmine näidata."

Nii leidiski Heiki, et pooltuhat kuuri all seisvat korgitseri võiks ka teistele vaatamiseks välja panna. Nii sündiski Viljandis Kondase keskuse jõuluhõnguline näitus, kus on eksponeeritud umbes pool Heiki kogust.

Ajaloolase Heiki Raudla pudeliavajate näitus Kondase keskuses. Autor: ERR