Sünne Valtri: Patune Pool ei ole süldibänd, sest me ei käi kunagi erapidudel süldi ääres laulmas

Kui Patune Pool viis aastat tagasi sündis, oli Valtri sõnul nende plaan käia umbes neli korda kuus esinemas ja sealt kõrvalt elada rahulikku pereelu.

"Plaan läks vett vedama. Läks natuke paremini. Ma arvan, et ma ei osanud ette näha, et Eesti publik võtab meid niivõrd avasüli vastu," rääkis Valtri "Ringvaatele".

"Mina, kes ma tulin otse ansamblist Toomapojad ja big bandi lavalt, hüppasin hoopis teise vette. Juhtus see, et kaheksa kuud pärast Patuse Poole loomist toimus plahvatus tänu "Dolce Gabbana" kaverile ja siis läks ainult ülesmäge."

"Dolce Gabbanal" on Youtube'is viis miljonit vaatamist. "Eks need tüüpilised Patuse Poole kuulajad on, kes meid käivad ka saalides jälgimas. Kindlasti on ka neid, kes läksid puhtast uudishimust vaatama, et mis asi see on." Selle viie miljoni eest neile midagi makstud ei ole. "Ei, saab midagi või?"

Valtri rääkis, et kõige esimene soov oli saada loole 5000 vaatamist. "See oli minu eesmärk. Siit õppisin, et nii väikseid eesmärke ei tasu endale püstitada. Peaks natuke kaugemale vaatama."

Ta ütles, et Patune Pool puhas äriprojekt ei ole. "Äriga on see seotud ka loomulikult, sest leib tuleb lauale saada, aga eelkõige hindan ma lavalolekut ja Patuse Poole kuulaja ausat vastukaja. Seal taga on siiras fännamine."

Valtri tahaks, et keegi defineeriks, mis on süldimuusika. "Kas see on rahvamuusika, mis teeb kuulaja rõõmsaks? Mis see on? Või tuleb see sellest, et seda esitatakse konkreetselt süldilaua ääres? Pulmad ja sellised? Sel juhul Patune Pool ei ole absoluutselt süldibänd, sest me ei käi kunagi erapidudel süldi ääres laulmas." Ise nimetavad nad end pigem popbändiks või tantsumuusikat viljelevaks bändiks.

"Dolce Gabbanat" nad enam ammu kontsertidel ei tee. "Aga rahvas võtab ise viisi üles ja teeb selle ise ära," märkis Valtri. "Ilma selleta ikka ei saa."