Mirjam Hunt hoidis perega terve aasta kokku: selle rahaga saaksime elada pool aastat

Mirjam Hunt ja tema pere hoidis Kogumispäevikuga terve aasta kokku. Hunt tõdes, et rikas kui troll ta nüüd ei ole ja ütles, et kui tal oleks olnud eelmise aasta lõpus nii palju raha kui ta praeguseks säästnud on, oleks ta ka öelnud, et nüüd saab seda kulutama hakata.

Ta selgitas, et säästma ei peaks selleks, et rohkem osta saaks, vaid sääste on vaja ootamatusteks.

"Meil kõigil on ootamatusteks vaja meelerahufondi, et oleks kontol teatud summa raha. See sõltub pere majanduslikest võimalustest, aga vähemalt kolme kuu puhver peaks olemas olema. Seda meil ei olnud, me olime täiesti ootamatuste meelevallas."

Hund tõdes, et kui ta ei oleks alustanud kogumisprojekti ja poleks teinud neid üsna ekstreemseid teemakuid, siis ta poleks suutnud seda puhvrit kokku ajada. "Aga täna ma saan öelda, et ma olen selle suutnud edukalt sooritada. See summa eelmise aasta lõpus oleks olnud täiesti peadpööritav ja oleks hakanud näpud sügelema ka, et nüüd saab hirmsasti jõulukingitusi osta."

Konkreetset summat ta otse-eetris välja öelda ei tahtnud. "Sellest rahast, mis ma kõrvale olen pannud, saaksin elada pool aastat. 6–7 kuud ja tänu sellele ka oma harjumusi ümber hinnates. Olles pannud end ebamugavatesse olukordadesse aasta jooksul, olen ma saanud harjumusi ja teadmisi, mis on aidanud ka edaspidi säästa, et ma ei pea mõtlema, et ma koonerdan või ei saa endale midagi lubada."