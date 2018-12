Gerd Kanter eksperimendist "Pealtnägijas": väga põnev kogemus

"Pealtnägija" saatejuht Mihkel Kärmas kinnitas ETV saates "Ringvaade", et tuntud inimesed tulevad hea meelega saatetoimetaja tööd proovima. "Me ei ole pidanud väga palju inimesi moosima, mis on tore. Esiteks meie erisaade/eksperiment on päris tuntud ja pikka sissejuhatust ei ole vaja teha," lausus Kärmas.

Külalissaatejuhte juhendavad "Pealtnägija" koosseisulised toimetajad. "Põhimõtteliselt ei ole tegemist raketiteadusega. Mida on eeskätt tarvis, on elutervet uudishimu, ülejäänud käsitöövõtted on õpitavad, eriti kui on sellised võimekad õpetajad," rääkis Kärmas.

Gerd Kanter ütles pärast oma saate salvestust, et polnud üldse paha. "Ma arvan, et see oli selles mõttes väga põnev kogemus. Ütleme nii, et kui on valdkond või teema, mida sa tunned, on alati lihtne vestlust arendada. Ma ei saa öelda, et ma poliitekspert olen, aga tippsportlase vaatenurka ma oskan kindlasti tunnetada," selgitas ta.

Kanter lubas saate ka eetrist üle vaadata. "Kui on soov tulevikus midagi sarnast teha, on kasulik see üle vaadata ja oma vigu vähemalt tulevikuks lihvida," ütles ta.

"Pealtnägija" on ETV eetris kolmapäeval kell 20.