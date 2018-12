Jüri Nael: on aeg tuua Inglismaal loodud tutvused ja sidemed Eestisse

Koreograaf Jüri Nael on tagasi kodumaal ning alustab siin uudse etenduskunstide magistriprogrammiga. Nael ütles, et kümme aastat Inglismaal on pannud teda mõtlema tagasitulekule.

"Ma arvan, et see on lihtsalt läinud niimoodi, et ma olen kümme aastat Inglismaal elanud ja nüüd on hea aeg hakata mõtlema, mis edasi saab," rääkis Nael ETV saates "Ringvaade".

Nael selgitas, et on kümne aasta jooksul loonud Inglismaal palju tutvusi. "Nüüd on siis see aeg, kus võiks tuua need tutvused ja sidemed siia Eestisse," põhjendas ta, miks tagasi kodumaal on.

Nimelt on alates novembrist Eesti muusika- ja teatriakadeemias (EMTA) kandideerimiseks avatud uus ja seni ainulaadne kaasaegsete etenduskunstide magistriprogramm, mille õppetööd hakkavad läbi viima rahvusvaheliselt hinnatud etenduskunstnikud, lavastajad, koreograafid ja teatritrupid.

Uue rahvusvahelise magistriõppekava Contemporary Physical Performance Making (CPPM) algataja on akadeemia professor Jüri Nael ja tudengeid oodatakse üle maailma. "Huvi on väga-väga suur, ma arvan, et me pakume etenduskunstide hariduses praegu täiesti teise fenomenaalse formaadi, kus tudengid ei õpi õppejõududelt, vaid õpivad tegevkunstnikelt, kes on praegusel hetkel maailmas absoluutsed tipud," selgitas Nael.

Õppimine programmis pole aga odav, Naela sõnul maksab üks õppeaasta 7000 eurot.