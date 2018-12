Verni Leivak kirjutas Eesti sada legendaarset meelelahutuspaika raamatusse

Raamat kulgeb mööda restorane, kinosid, kondiitriärisid, kohvikuid, kabareesid-varieteesid, tantsusaale, klubisid ja suviseid randu. ETV saade "Ringvaade" meenutas neist mõnda.

Esimesena tõi Leivak välja kohvik Moskva. "See koht ju avati 1937. aastal Nikolai Kultase poolt ja see metamorfoos, mis juba 1950. aastatel 1980. lõpuni toimus kohvik Moskva nime all, oli kohutav," selgitas Leivak, et Kultase kohvikus oli üle 70 koogi ja 25 teenindajat, kes oskasid 12 keelt. Nõukogude perioodil oli sellest melust Leivaku sõnul vähe järel. "Rahvas käis koos, aga kõik kurvastasid, eesotsas muusikutega," selgitas ta.

Leivak meenutas ka videosalonge, mis olid kohvikulaadsed paigad, kus sai vaadata veneaegsetest teleritest lääne filme.

Kolmandana tõi Leivak välja klubi Angeli. "See oli väga huvitava sisekujundusega koht, ma arvan, et täiesti kordumatu. Glamuurne, samas tundsid kõik inimesed seal ennast väga hästi," kommenteeris kirjanik. Leivak meenutas, et Angeli avapidu oli kõige rajum pidu, kus ta viibinud on. "Põrandal oli paari sentimeetri paksune klaasikildude kiht," meenutas Leivak.