Placido Domingoga astub ühisele lavale Elina Nechayeva

Maailmakuulus sopran Ana María Martínez on artist, kellele meeldib toimetada piiridest väljaspool. 20 aasta jooksul, mil ta on tegutsenud professionaalse lauljannana, on soprani repertuaar olnud värvikas segu mitmest erinevast ooperiajastust. Martínez on esinenud paljudes maailma suurtes ooperimajades ning lauljannat peetakse üheks oma aja parimaks sopraniks. Mitmendat hooaega järjest naudib Martínez koostööd Placido Domingoga, mis lennutab neid kontserttuuridele igasse maailma nurka. Ana María Martínez on pärjatud Latin Grammy auhinnaga klassikalise albumi eest, millel lõi kaasa ka Placido Domingo.

Sopran Micaëla Oeste on Domingo kõrval esinenud mitmel kontserttuuril ja festivalil. Micaëla Oeste on võtnud osa Los Angelese ooperis etendusest "Don Giovanni", Washingtoni rahvusliku ooperi etendustest "Un Ballo in Maschera" ja "Falstaff", Santa Barbara ooperi etendusest "Streetcar named Desire" ja Chicago ooperi etendusest "Medee".

Lisaks astub Placido Domingoga samale lavale ka kodumaine sopran Elina Nechayeva, kes esindas Eestit viimati toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel Lissabonis. Muusika on olnud Elina kirg juba lapsest saati ning ooperimaailma avastas lauljanna enda jaoks kuuldes Verdi ooperit "La Traviata" Anna Netrebko esituses. Elina enda sõnul on tal ülimalt suur au jagada lava ühe kuulsaima ooperilauljaga ning ta ootab seda suure põnevusega.

Ooperimaailma suurkuju astub Saku Suurhalli laval üles koos Eesti riikliku sümfooniaorkestriga, mida dirigeerib Jordi Bernàcer. Hispaania päritolu Bernàcer on olnud San Francisco ooperi residentdirigent, osaledes kõrvalt ka suurel hulgal muusikalide ja etenduste proovide tegevustes.

Placido Domingo on oma karjääri jooksul laulnud 149 erinevat rolli, mida on rohkem kui ühelgi teisel suurel lauljal muusikaajaloos. Domingo arvel on ligi 4000 esinemist, sealhulgas kõigis juhtivates ooperiteatrites alates Milano La Scalast kuni Baieri riigiooperini Münchenis, esinedes nii itaalia, prantsuse, saksa, hispaania, inglise kui ka vene keeles. Tallinna kontsert toimub 19. veebruaril.