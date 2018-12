Galerii: Kuldmikrofoni pälvis Kadi raadio vastutav toimetaja Tõnis Kipper

Kuldmikrofon on alates 1995. aastast Eesti Ringhäälingute Liidu poolt välja antav eetriajakirjaniku aastaauhind, mille on varasemalt pälvinud näiteks Anne Erm, Vahur Kersna, Mati Talvik ja Tõnis Erilaid. Möödunud aastal anti Kuldmikrofon Owe Petersellile.

Raadio Kadi on Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Läänemaa kohalik raadiojaam, mis on tegutsenud alates 1992. aastast. Tegemist on ka taasiseseisvunud Eesti esimense erakapitalil loodud sõltumatu kommertsraadiojaamaga väljaspool Tallinna.

Tõnis Kipper on juba kümme aastat vedanud raadio Kadis igapäevast saadet "Keskpäev", kus kõlab nii muusika kui räägitakse ka muudel teemadel. Samuti on Kipperil igal laupäeval portreesaade "Kohvitund", kus ta vestleb pikemalt mõne tuntud persooniga.

