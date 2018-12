Netta "Toy" on Youtube'is Eurovisiooni edukaim võistluslaul

Netta esitatud "Toy" autoriteks on Doron Medalie ja Stav Beger, muusikavideo autor on Keren Hochma, vahendas Eurovision tv.

"Toy" võitis Eurovisiooni lauluvõistluse sel kevadel, kogudes 529 punkti. Laulu on saatnud edu kogu maailmas ning kuulsa videomängu Just Dance loojad on kinnitanud, et lisavad selle 2019. aastal ilmuvasse mängu.

Juba mais sai "Toyst" vaadatuim Eurovisiooni Youtube'i kanali võistluslaul, edestades Itaalia varasemaid võistluspalasid "Occidentali's Karma" ja "Grande amore". Aasta lõpus ületas see 100 miljoni vaatamise piiri.

Järgmisel aastal toimub Euroopa suurim lauluvõistlus Tel Avivis 14., 16. ja 18. mail. Võistlusel osalemist on kinnitanud 42 riiki.