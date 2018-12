"Eesti TOP 7" asemel alustab uuel aastal värske muusikasaade

"Plaan on jätkata Eesti muusikavideo kultuuri edendamist ristmeedia projekti läbi, kuhu on kaasatud nii raadio, tele kui ka veeb, täiendas veel Viola Salu.

"Raadio 2 mitmekülgne meeskond on väga hästi Eesti muusikaelus toimuvaga kursis ja hea meelega tutvustab seda ka ETV2 vaatajaskonnale, kes on sarnaselt meie jaama publikule kultuurilembene ja uuendusmeelne," kommenteeris R2 peatoimetaja Kristo Rajasaare.

