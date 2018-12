The Raconteurs ilmutab üle kümne aasta uut muusikat

Jack White'i ansambel The Raconteurs ilmutab sel nädalal kaks uut lugu – "Sunday Driver" ja "Now That You're Gone".

Nagu White'ile kuuluv Third Man Record teatas, ilmub kahe A-poolega singel kolmapäeval, 19. detsembril. Ansambel, kuhu kuulub peale White'i veel Brendan Benson, Jack Lawrence ja Patrick Keeler, pole uut muusikat välja andnud enam kui kümme aastat, vahendas Pitchfork.

Oktoobris teatas Third Man Records, et The Raconteurs töötab uue albumi kallal, mis on esimene pärast 2008. aastal ilmunud kauamängivat "Consolers of the Lonely". Viimase uusversiooni plaanib plaadifirma välja anda ka vinüülil. Uus album ilmub 2019. aastal.