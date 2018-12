Eestlased ehitasid David Beckhamile sauna

David Beckham pani Instagrami pildi oma värskest iglusaunast, mille on ehitanud Eesti tegijad Iglucraftist. "Ringvaate" reporter Jüri Muttika käis uurimas, kuidas kuulsa jalgpalluri saun valmis.

Creative Woodworks OÜ tegevjuht Priit Kallas selgitas "Ringvaates", et tõenäoliselt kuulis David Beckham nende saunadest oma hea sõbra, lavastaja Guy Richie käest, kellel on samasugune saun juba olemas. "Eks nad siis koos leilitasid ja Beckham mõtles, et temal võiks ka selline saun olla," tõdes ta.

Praeguseks on David Beckhami Instagrami-postitusel, kus saab näha ka eestlaste sauna, juba 760 000 laiki. Oma sauna sai jalgpallur kätte juba poolteist kuud tagasi. "Meiega suhtles ikkagi tema assistent, kes ütles, et nad on tutvunud meie saunadega ja mister Beckham sooviks ka sellist."

Selline saun, mille David Beckham endale ostis, võib tegijate sõnul pidada vastu ligi 30 aastat. "Ma arvan, et mees ostis sauna ja pani pildi üles, ega seal rohkem midagi pole," tõmbas Kallas sellest sündmuselt suursugusust maha.