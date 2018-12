E-sportlane Robin Kool: ma istun kodus, mängin arvutimängu ja see on mu töö

"Ringvaates" oli külas 18-aastane e-sportlane Robin Kool, kes on oma meeskonnaga maailma üks parimaid. Saates selgitas ta täpsemalt, mida e-sport endast kujutab nind kas sellega on võimalik ka raha teenida.

"Ma istun kodus, mängin arvutimängu ja see on mu töö," selgitas ta ja lisas, et kui tulistamismängud, mida ta enda töö raames mängib, tunduvad mõnele inimesele hirmsad, siis mõne lapse jaoks on need kui lõbus hobi. "Nii paljud noored mängivad tänapäeval arvutimänge, siis kõik on huvitatud sellest, seega kõik suured firmad, kes tahavad sinna alla raha panna, on sellega nõus."

Kuigi punast vaipa Koolile võistlustel veel lahti ei rullita, siis kinnitas ta, et lennujaama saadavad korraldajad vastu inimese, kes viib ta lennujaama. "Natukene staarielu küll," mainis e-sportlane ja tõdes, et tema oskused arvutimängudes on tulnud aasatepikkuse kogemusega. "Ma olen üle kümne aasta tegelenud sellega ning seal on nii füüsiline kui vaimne pool, füüsiliselt poolelt refleksid, vaimselt poolelt näiteks nagu mälumäng, kuidas sa positsioneerid ennast, kuidas sa vastase lõksu paned," kinnitas ta.

"Me oleme oma tiimiga kusagil viiendad-kuuendad maailmas praegu, sel aastal meie tippkoht oli teine," nentis ta ja ütles, et nad jahivad ikka veel esimest kohta. "Kõik tiimid on praegu väga heas vormis, kõige paremad tulevad näiteks Taanist, Soomest ja Rootsist."