"Ringvaade" tutvustas moodsat lumekoristusrobotit

Margus Lihulinn ütles "Ringvaates", et internetis tuli selline üleskutse, et tuleb teha autonoomne lumesahk. "Kritseldasime midagi paberi peale, rääkisime omavahel läbi, mis me teeksime, ja läksime 6. oktoobril Viljandisse Cleveronile näitama oma ideed, neile see väga meeldis ja me saime seda teostama hakata," selgitas ta ja lisas, et kaks ja pool kuud hiljem on masin valmis.

"Ideaalis me võiksime 2019. aasta talveks juba midagi valmis toota, selleks ajaks tahaks uut prototüüpi valmis saada ja võiks ju tootma hakata," tõdes Lihulinn ja kinnitas, et katsetused lumega on toonud välja juba ka esimesed vead, mida parandada.

Tauri Räbokoni sõnul ei ole seni veel piisavalt lund olnud, et masinat täiel võimsusel katsetada. Põhjuseks, miks nad pole oma lumekoristusrobotile lisanud sahka on see, et autonoomne süsteem ei suuda kindlaks teha, kui palju lund tegelikult on. "Harjasega võtab ta ilusti maadligi ja teeb palju ilusamat tööd kui sahk."