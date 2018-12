Geoffrey Rushi süüdistab ahistamises juba teine naine

"Orange is the New Black" näitlejanna Yael Stone väitis, et Geoffrey Rush ahistas teda perioodil 2010-2011, mil näitlejanna Sydneys toimunud etenduses "The Diary of a Madman" kaasa lõi. Näitlejanna oli tol perioodil 25-aastane, Rush 59, vahendas BBC.

Näitlejanna sõnul tantsis Rush tema ees alasti, saatis seksuaalse alatooniga sõnumeid ja vaatas, kuidas naine duši all oli. Stone selgitas, et mees hoidis peeglit dušikabiini kohal, kui ta end pesi. "Ma arvan, et ta tegi seda naljana, kuid pani mind sellega end väga ebamugavalt tundma," kirjeldas naine.

Näitlejanna lisas, et ei tahtnud juhtunust varem rääkida, sest kartis oma karjääri pärast. "Ükski koht minu peas ei kaalunud, et peaksin sellest kellegagi rääkima, sest ta oli suur staar," põhjendas ta.

Aasta alguses süüdistas näitlejanna Eryn Jean Norvill Rushi ebasobivas näperdamises.

Mõlemad süüdistused on Rush tagasi lükanud. Viimase süüdistuse kohta ütles mees, et see on vale ja kontekstist välja rebitud. "Yael on ilmselgelt endast väljas selle üle, et ma teen oma töid hingestatud entusiasmiga. Ma südamest ja siiralt kahetsen, kui olen talle sellega stressi tekitanud," kommenteeris Rush süüdistusi kaitsjate poolt läkitatud avalduses.