Kali Briis avaldas uue albumi, mis lahkab nutipõlvkonna probleeme

Elektroonilist pop-muusikat viljelev Kali Briis avaldas oma kuuenda stuudioalbumi "Cloudy with a Chance of Briis".

"Cloudy With A Chance of Briis" räägib Kali Briisile omaselt sarkastilise loo. Kali Briisi artistinime kandev laulja ja produtsent Alan Oloneni sõnul on uus album eklektiline, kuid seda seob läbiv lugu. "Lugude muusika ja sõnad lahkavad nutipõlvkonna probleeme. Lood on edasi antud just sellisel kujul, nagu need meie generatsioonile kõige vastuvõetavamad on - valjult, lühidalt ja elektrooniliselt," rääkis Olonen oma värskest stuudioalbumist "Cloudy with a Chance of Briis".

"Viidates plaadi pealkirjale, antakse ümber nurga lootust, et olukord on pilves selgimistega. Nutiajastu ei pea meid tingimata viima üksteisest eemale. Muusika on hea viis inimesi ühendada," sõnas muusik.

"Cloudy with a Chance of Briisi" albumikaane autor on Argentina kunstnik Mariano Pecinetti. "Spotify keeles esimese hooga meie uue albumi kujunduse liigse alastuse näitamise tõttu ära. Võtsime nendega ühendust ja õnneks võeti originaalkujundus vastu ikkagi sellisena, nagu ta mõeldud oli," ütles Olonen.

Kali Briis on viimased viis aastat tegutsenud koos laulja ja klahvimängija Laura Junsoni, kitarrist Erko Niiduga ning erinevate tuntud Eesti muusikutega nagu Kaarel Kuusk, Tõnu Tubli, Hans Kurvits ja Karl-Markus Kohv.

Pakatava energia, eklektiliste biitide ja soulist inspireeritud vokaaliga Kali Briis on võitnud Eesti muusikaauhindadel aasta alternatiiv/indie-albumi tiitli ("Say Whaat? 2013), pääsenud Eesti Laulu finaali singliga "Idiot" (2015) ja andnud välja viis muusikakriitikute poolt kõrgelt hinnatud ja raadiotes mängitud albumit, rääkimata lugematutest täismajadele esitatud kontsertidest.

Plaadi esitluskontserdid:

9. veebruaril 2019 klubis U3 Tallinnas

22. veebruaril Genialistide Klubis Tartus

23. veebruaril Kultuuriklubis Tempel Pärnus.