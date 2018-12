Anna ja Kristjan Pihl puudega lapse hooldamiskogemusest: see oli silmi avav

"Me saime päris lähedalt näha, milline see päev ühe lapsevanema jaoks on. See kindlasti ei ole selline nagu täiesti tavalise lapsega," rääkis Anna Pihl ETV-le.

Päeva jooksul aitasid saatejuhid Markust sööta, riietada ning viisid ta isegi ratsutamisteraapiasse. "See oli väga silmi avav kogemus ka selles mõttes, et rääkida ühe emaga silmast silma tema lapse magamistoas ühest päevast mõned aastad tagasi, kui ta sai teada, et tema lapsel on selline haigus nagu Angelmani sündroom," ütles Kristjan Pihl.

Angelmani sündroom on neurogeneetiline häire, mida iseloomustavad intellektuaalse ja füüsilise arengu mahajäämus. "See on nii silmi avav kogemus, mis pani mõtlema, et kui endal on mingid probleemid, siis tõesti, need on tühised," kirjeldas Anna kogemust.

ETV "Jõulutunnel" alustab tänavu 19. hooaega, kogudes anne­tusi haruldasi haigusi põdevate laste raviks.

Sel aastal on "Jõulutunnel" ETV ekraanil kahel päeval: eelsaatega 23. detsembril ja päeva jooksul 25. detsembril. Esimesel jõulupühal pakub "Jõulutunnel" meeldejäävaid kohtumisi ja kaunist muusikat viie otsesaatega alates kell 10 hommikul.

Anna ja Kristjan Pihl vestlevad läbi päeva hulga külalistega, eripalgelised teemalood toovad vaatajate ette Mai Palling, Kaidor Kahar, Hannes Hermaküla, Christel Karits, Aivi Parijõgi, Silvia Karro, Siiri Ottender-Paasma, Marit Valk ja Jüri Nikolajev. Nagu ikka, kuuleb ka sel aastal saates palju head muusikat.

Annetusnumbrid haruldasi haiguse põdevate laste ravi toetuseks on tänasest avatud ja jäävad avatuks 30. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot. Partnerid Telia, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta.