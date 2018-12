Bert On Beats andis Jaapanis välja uue EP

Sel varakevadel andis Bert On Beats ehk Bert Prikenfeld koostöös Sushi Recordsiga Tokyos välja EP nimega "Freak By Nature", mis on saanud põneva järje uue EP näol.

Kogu remixi EP teeb märkmimisväärseks ja eriliseks see, et kõik produtsendid, kes Berdi materjali töötlemas, on pärit Jaapanist. Näiteks, kohaliku hard house ja hardstyle'i artist T4TSUYA Osakast, Redcard Collector Tokyost, iso:R Sapporost ja Ohirijima + Kenzo Takahara Kyushu saarelt.

Plaat koosneb erinevatest helivärvidest ja kontrastidest. Materjalis võib leida nii arcade kui ka manga-animafilmidele omast elektroonikat, hardstyle'i, tumedat technot ja 1990date breakbeati.

"Kogu see materjal, nii orginaal, kui ka remikside EP, on minu jaoks olnud üks suur rännak ja muutuste aeg. Läbi selle olen kasutusele võtnud erinevaid uusi tehnikaid ja ka tehnikat, omandanud tohutult palju uut knowhowd ja kogemusi," selgitas Bert.

Muusik lisas, et ei suutnud algul töötlustega kuidagi harjuda, kuid selle aasta mais, kui ta käis Tokyos lugusid kirjutamas, said kõik lood täiesti uue tähenduse. "Jaapan on pühendunud, kunstiküllane ja positiivselt hull popkultuuride sulatusahi, mis ikka ja jälle midagi enneolematut pakub," selgitas ta.

Berdi koostöö Jaapani muusikutega aga ei lõppe selle EP-ga. Bert on hetkel produtseerimas muusikat sealsele kohalikule J-Pop skenele.