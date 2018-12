Välismaalased ennustavad Eesti Laulu esimese poolfinaali võitjaks Sandra Nurmsalu

Kuulus Eurovisiooniblogi Wiwibloggs küsis oma lugejatelt, kes peaks Eesti Laulu esimesest poolfinaalist edasi pääsema. Esikohal olevale Sandra Nurmsalule on antud juba 489 häält.

Wiwibloggsi küsitluse järgi peaks esimesena poolfinaalist edasi pääsema Sandra Nurmsalu looga "Soovide puu", teisele kohale on hääletatud Victor Crone looga "Storm" ja kolmandale Stefan palaga "Without You".

Wiwibloggsi tabel:

"Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu 23,74 protsenti (489 häält)

"Storm", esitaja Victor Crone 20,15 protsenti (415 häält)

"Without You", esitaja STEFAN 10,78 protsenti (222 häält)

"Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J 9,32 protsenti (192 häält)

"Miks sa teed nii?", esitaja Johanna Eendra 7,23 protsenti (149 häält)

"High Heels In The Neighbourhood", esitaja The Swingers, Tanja & Birgit 6,65 protsenti (137 häält)

"Little Baby El", esitaja Jennifer Cohen 6,26 protsenti (129 häält)

"Coming Home", esitaja INGER 5,63 protsenti (116 häält)

"Öhuloss", estitaja ÖED 3,98 protsenti (82 häält)

"Smile", esitaja Marko Kaar 2,57 protsenti (53 häält)

"Deep Water", esitaja SOFIA RUBINA (ft. JANIKA TENN) 1,99 protsenti (41 häält)

"Supernova", esitaja Ranele 1,7 protsenti (35 häält)

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.