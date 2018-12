Eesti tuntuim žüriiliige Olav Osolin: ma pole kunagi hinnanud loomi ega olnud iludusžüriis

Aastate jooksul on Olav Osolinile saanud mõtteliseks tiitliks "Eesti kuulsaim žüriiliige", mis sai tema sõnul alguse juba ülikoolis. "Ma olen olnud vist kõikide Tartu levimuusikapäevade žüriides, seejärel juba Eesti Laulude ja Eurovisioonide žüriid, muidugi ka reklaami- ja turundusžüriid ning samuti filmižüriid," ütles ta ja nentis, et ta täpset arvu, kui paljudes žüriides osalenud on, öelda ei oskagi. "Ma ei ole olnud küll iludusžüriis, ehkki vist on kutsutud isegi, ja ma pole hinnanud loomi."

Täpsemalt tuli juttu ka 1988. aastal valminud Eesti Energia reklaamist "Lahkudes kustuta valgus", mille eest võitis Olav Osolin koos Priit Pärnaga ka Cannes'i rahusvaheliselt reklaamifestivalilt pronkslõvi. "Mälumänguritele on see huvitav fakt, et tegelikult on see Nõukogude Liidu ainus Cannes'ist võidetud lõvi," selgitas ta ja tõdes, et tegemist on ilmselt Eesti kõige kuulsama reklaamiga. "Ma olen seda ise näinud sellises programmis nagu "Maailma kõige naljakamad reklaamid", mis jooksis kogu maailmas eri telekanalites."