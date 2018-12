Maarja-Liis Ilus: ühel hetkel tuleb aeg, kui jaksan ka uusi lugusid teha

Selle aasta alguses sündis Maarja-Liis Ilusal tütar, kelle kõrvalt ei olnud tal väidetavalt pikka aega isegi telekast filme vaadata. "Nüüd hakkab juba see aeg tagasi tulema, et on õhtul mahti telekat vaadata, nüüd juba jõuan ka mõne filmi lõpuni vaadata, varem tuli ikka juba kümnest magama minna, et hommikul jaksaks," mainis ta ja lisas, et samuti on tal lapse kõrvalt hea meel tagasi laval olla. "Ma lõpetasin oma viimase kontserdiga eelmise aasta septembris ja siis tõesti jäi päris pikk paus, esimese väikse esinemise julgesin võtta aprillis, aga sellest alates olen tõesti väga üksikud esinemised teinud."

Lapse kasvatamise põhimõtetest on Ilusa sõnul veel vara rääkida. "Ma proovin mitte liiga jäik olla, aga samas ma näen, et praegu ta juba väga hästi tajub minu hääletooni järgi, mida võib ja mida ei või," sõnas ta ja kinnitas, et esialgu proovib ta hästi resoluutselt ja mustvalgelt keelavaid käske anda. "Sellised elementaarsed viisakused, et sööme ainult laua ääres ja siis, kui on söögi aeg, mitte ei käi võileibadega mööda kodu ringi."

Selle pärast Maarja-Liis Ilus väga ei muretse, et teda enam esinema ei kutsutaks. "Ma arvan, et kõik emad saavad väga hästi sellest aru, mida tähendab nii väikese lapsega olla," kinnitas ta ja tõi välja, et ta on väga õnnelik, et saab praegu valida, mida ta ise teha tahab. "Praegu ma olen lihtsalt väga valiv ja ühel hetkel tuleb ka aeg, kui ma jaksan uusi lugusid teha, aga esimesed paar aastat ma võtan rahulikumalt ja ei muretse töö pärast."

Saates esitasid Noorkuu ja Maarja-Liis Ilus loo "Unistades veelgi":