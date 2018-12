Ivo Tšetõrkin, Genka ja Jakob Rosin käisid Amazonases kolmenädalasel reisil

Amazonase reisijuht Ivo Tšetõrkin selgitas, et tema jaoks sai kõik alguse juba mitu aastat tagasi. "2009. aastal ma elasin seal metsas aasta otsa mingis meeltesegaduses ja kui ma tulin sealt tagasi, siis Henry tegi Raadio 2-s sellist saadet nagu "Reisipalavik", kus ma käisin talle oma lugusid rääkimas," selgitas ta ja lisas, et selle peale palus Epp Petrone tal ka oma reisikogemustest raamatu kirjutada.

"Nüüd mõned aastad hiljem teen ise hoopis Raadio 2-s reisisaadet "Reispass" ja kui ma sinna tööle tulin, siis Jakob Rosin oli seal juba ees ja ma võtsin tal nööbist kinni, öeldes, et minuga oled alati reisile oodatud," tõdes Tšetõrkin ja rõhutas, et inimesed ei reisi ainult silmadega. "Meie meeli on tegelikult palju rohkem ja läbi Jakobi, kes on sünnist saadik pime, tahaksin õppida rohkem, kuidas need teised meeled võimenduvad."

Ajakirjanik Jakob Rosin kinnitas, et haaras ideest Amazonasse reisile minna kohe kinni, kuna elu peab huvitav olema. "Kui sealt reisilt Eestisse tagasi tulin ja tööasjadega uuesti tegelesin, siis see Amazonas tuli vahepeal jälle meelde ja see on nagu unenägu, justkui oleks pikka aega und näinud, sest seal oli täiesti teistsugune elurežiim, sa olid kogu aeg nii rahulik, miski ei suutnud sind endast välja viia."

Üks ootamatumaid helilisi kogemusi, mille Rosin reisilt sai, tuli juba esimesel hommikul, kui nad ärkasid eriskummalise linnulaulu peale. "Seal ei ole see, et sa magad ja paned ukse kinni, siis on vaikus, sul ei ole isegi aknaid, vaid lihtsalt sääsevõrgud, seega kõik see mets on sinuga pidevalt, isegi siis, kui sa öösel magad," selgitas ta ja tõdes, et hommikune linnulaul läheb mingil hetkel nii intensiivseks, et sealt on võimatu eristada erinvaid linde. "Ja siis seal oli üks lind, kes tegi laseri ja tagurdava veoauto häält, kuigi ta pole ilmselt elus ühtegi autot ega traktorit kuulnudki."