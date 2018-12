Palamuse muuseumit külastas avamisnädalal tuhatkond inimest

"Pooled külastajatest on olnud lapsed, kes on nautinud vanaaja koolitunde, teine pool täiskasvanud, kes on rohkem tundnud huvi Oskar Lutsu ja Kevade kirjutamise ning filmi tagamaade kohta," selgitas Varblas.

Inimestel on uuenenud muuseumi kohta öelda vaid kiidusõnu, enim aga läks Varblasele hinge Palamuse nimetamine "väikeseks ERMiks", mida ta ühelt külastajalt kuulis. "Mind on enim vaimustanud see, et nüüd on meil kaks maja. "Uude majja tulevad inimesed esmalt ja saavad läbi interaktiivsete lahenduste liikuda ajas edasi ja tagasi, seejärel aga minnakse vanasse autentsesse kihelkonnakoolimajja, kus astudki sõna otseses mõttes ajas 100 aastat tagasi. Selline vaheldusrikkus on väga kütkestav ka isiklikult mulle."

Palamuse muuseumu uuendustööde maksumus ulatus 2 miljoni euroni. Tulevikus oodatakse muuseumisse iga-aastaselt ligi 38 000 külastajat Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt.