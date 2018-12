ETV2 teemaõhtu on sel korral pühendatud Feliks Kargule

"Kolm Karki ja Pööriöö. Lapsepõlvemaa"

16. detsember kell 19:30

"Tähelaev: Feliks Kark"

16. detsember kell 19:35

78-aastast Feliks Karki võib vabalt pidada veerand sajandit nooremaks. Ta ise armastab öelda, et veerevale kivile sammal ei kasva. Ja veerenud on Feliks elus tempokalt ja paljudel radadel. Teatritöö kõrvalt on ta jõudnud tegeleda nii maadlemise kui ka maalimise, aga ka kalastamise ja fotograafiaga, rääkimata tema suurest armastusest - suupillimuusikast.

"Tähelaeva" saates avame vanameistri erinevaid külgi. Saatejuht Ave Marleen, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

"ENSV kaadri taga. Teletornis"

16. detsember kell 20:45

Sõna saavad seriaali armastatud näitlejad. Seekord vestlevad legendaarses Teletornis vanakooli mehed Feliks Kark ja Paul Laasik. Juttu juhib Rein Pakk.

Lavastus "Virumaa leib"

16. detsember kell 21:15

Rakvere teatri etendus kolme ahjutäiega (esimene -1947, teine 1949-1950, kolmas 1965). Lavastaja Raivo Trass, kunstnik Mari-Liis Küla. Osades Feliks Kark, Eldor Valter, Kalev Korkma, Arvi Mägi, Eva Novek, Peeter Jakobi jpt.

"Imet tabamas: Feliks Kark"

16. detsember kell 23:05

Näitleja Feliks Kargiga vestleb Juhan Aare. Sekka esineb ansambel "Lilleke" ja näeme katkendeid etendustest. Režissöör Ia Ostrat, toimetaja Anne Tuuling.

"Prillitoos. Feliks Kark"

16. detsember kell 23:55

Lühifilm "Aeg ei peatu"

17. detsember kell 00:10

Malle lebab päevad läbi voodis, vaatab telekast krimiseriaale ja teeb ennast haigemaks, kui ta tegelikult on. Tema tütre Miina poolt sisse seatud totratest tervisereeglitest on veel hullem vaid see, kui tuleb voodist välja tulla. Kord, kui Malle on üksi kodus, kõlab koputus ja vanaproua peab otsustama, kas jääda pikali ning loodetavasti ruttu ära surra või ikkagi minna ust avama. Valik on olulisem kui ta arvatagi oskab.

Osades Ene Järvis, Feliks Kark, Carita Vaikjärv. Režissöör-stsenarist Moonika Siimets, operaator-lavastaja Ivar Taim, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Anneli Arusaar, monteerija Maik Kalberg, helirežissöör Ranno Tislar, produtsent Elari Lend.

"Teater laulab: Ansambel Johhaidii"

17. detsember kell 00:35

Laulavad Endla teatri näitlejad Feliks Kark ja Elmar Trink. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Anne Tuuling.