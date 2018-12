"Ongi Koik" | Uudiseid meilt ja mujalt

"Pärast pikka ja kurnavat võitlust terve mõistusega tõusis Eesti õllehind kui Soome õllehind," sõnas Märt Koik ja selgitas, et esimese löögi sai Eesti õllehind siis, kui kerkis märgatavalt kõrgemale Läti õllehinnast. "Eesti õllehind, kes sa kõrgelt meie peale vaatad, tea, et meie jääme meenutama neid koos veedetud toredaid aegu ja kui me läheme Soome ostma odavat Eesti õlut, siis sinu mälestuseks me süütame sadamas alati küünla."