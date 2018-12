"Ongi Koik" | Nädala rant

"Nimelt aasta alguses tuli Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur välja ideega korraldada 24. veebruaril nõukogude estraadikontsert," sõnas Märt Koik ja tõi välja, et Aguri arvates on nõukogude ajast Eestis möödas piisavalt aega, et paljud asjad unustada ja andestada. "Kurat võtaks, jumal ei ole siiamaani inimkonnale andestanud, et naabri-Aadu ühe tema Krügeri tuviõuna varastas ja nüüd sina andestad terve riigi okupatsiooni, ema Teresa on sinu kõrval ikka vanapagan."

Koik tõi lõpetuseks välja, et õige pea asub Hendrik Agur tööle Haridus- ja Teadusministeeriumisse, kus ta hakkab kordineerima riigigümnaasiumite rajamist. "Mina olen natukene skeptiline," tõdes Koik.