"Ongi Koik" | Poliitkorrektor Cevin-Honda Dummberg

"Nõukogude liitu enam ei ole, ajad on muutunud ja aeg on muuta ka enda käitumist," sõnas Dummberg ja küsis, miks ei võiks jõululaulu "Piparkoogipoisid" asemel olla pala nimeks hoopis "Piparkoogitüdrukud". "Kes me üldse oleme, et oletada nende sugu, neil on vaba valik olla piparkoogipoiss või piparkoogitüdruk, korrektne oleks öelda, et sugu on määramata, "Piparkoogipersoonid, sugu määramata" peab olema loo pealkiri."

Poliitkorrektor ei saa aru, kuidas sellist laulu võib lasta Eesti Rahvusringhäälingu eetris. "Ja seda lauldakse nüüd juba ka lasteaias!"