"Ringvaade" tutvus mootorispordimuusemi Momuga

Rallisõitja Urmo Aava, kellega koos "Ringvaade" muuseumit külastas, kinnitas, et kui tal avaneks võimalus tippautoga uuesti rallit sõita, astuks ta kindlasti võistlustulle. "Sportlase hing ei sure, nagu öeldakse," kinnitas ta ja tõdes, et isegi sõbrad ja naine kurdavad, et praegu sõidab ta nagu vanainimene.

Muuseumis oli kohal ka tsiklitšempion Jüri Raudsik, kes nentis, et ta on olnud üsna arg võidusõitja. "Mul ei olnud võidusõidukarjääri jooksul ühtegi luumurdu," ütles ta ja tõi välja, et tema mootorratas on valmistatud tegelikult väga erinevatest ja üsna juhuslikest materjalidest. "Pidurikettad on näiteks tõstekangi ketastest saadud malmist ja sabaosa raam on keevitatud Ikaruse bussi käepidemest."

Kolmandana oli "Ringvaate" Momusse kaasa võtnud vormelipiloot Nanci Ristla, kes on Vormel Scandic Eesti meister 2013. aastast. Hetkel ta vormelit enam ei sõda. "Praegu on plaanis, et pikemalt ei sõida, aga ei tea kunagi," rõhutas ta ja tõdes, et võib-olla läheb hästi ja õnnestub vähemalt mõned kiiremad ringid rajal teha. "Vormelisõidu juures köitis mind adrenaliin ja ma lihtsalt armastan kiirust, sellepärast see mulle meeldibki."