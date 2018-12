Klubi Studio toob seitsmenda sünnipäeva puhul Eestisse Briti produtsendi Swindle

Tänaseks on produtsent andnud välja ühtekokku 4 kauamängivat ja 14 EP-d. Tema viimane täispikk album "Peace, Love & Music" (2015) on elektroonilises võtmes reisijutt, mis on suuresti inspireeritud tema tolleaegsest tihedast tuurigraafikust ja erinevatest linnadest, mida ratastel olles väisas.

Palmeri esimene reliis oli 2007. aastal ise välja antud mixtape "The 140 Mixtape". Samal aastal tutvus ta ka plaadifirma Butterz omanikega, kes edendavad Londoni grime-muusika kultuuri ning kellega muusik siiani koostööd teeb. Swindle'i suur läbimurre saabus aga 2015. aastal, mil muusik avaldas enda järjekorras teise kauamängiva "Long Live The Jazz" maineka Londoni grime-muusika plaadifirma Deep Medi Musik kaudu.

Swindle (kodanikunimega Cameron Palmer) on 31-aastane muusik, kes on tuntud väga omapärase stiili poolest, milles ühendab vana ja uue. Alustanud vaid 10-aastaselt isa jälgedes plaatide ja vinüülide kogumisega ning hakanud 12-aastaselt erinevaid pille õppima ja DJ-puldi taga eksperimenteerima, ühendab ta enda loomingus peamiselt jazz'i, jungle'it ja funk'i dubstep'i ja grime'iga.

