Metropolitan Opera toob kinodesse "La Traviata"

"Verdi "La Traviata" on minu jaoks märgilise tähendusega," selgitas sopran Elina Nechayeva. "Aastaid tagasi nägin Salzburgi festivali "La Traviata" ülekannet, kus laulis pearollis Anna Netrebko ning just see ooper sütitas minus suure armastuse selle muusikalise žanri vastu. Pärast seda tekkis minus soov tegeleda klassikalise laulmisega tõsiselt ning unistada suurtest just ooperiteatri lavadest."

"La Traviata" dirigendiks on Yannick Nézet-Séguin, lavakujunduse on teinud Michael Mayer. Hukule määratud kangelanna Violetta osas on Diana Damrau, tema armastaja Alfredona astub üles Juan Diego Flórez ja Alfredo kaistva isa Giorgio Germonti rolli laulab Quinn Kelsey.

Forum Cinemas teeb ülekande ooperist oma Tallinna, Tartu ja Viljandi kinodes 15. ja 16. detsembril, lisaseanss toimub ka 7. jaanuaril.