Lapsnäitlejad proovisid "Eia jõulud Tondikakul" lauamängu

Eia osatäitja Paula Rits kiitis "Eia jõulud Tondikakul" lauamängu, kuna see ei ole tema hinnangul tavaline täringuveeretamise mäng. "Siin on ikka natukene teised asjad ka," mainis ta ja lisas, et nad mängisid Raivo vastu ja kaotasid mõlemal mängukorral.

Näitleja Helena Maria Reisner tõi välja, et tema valis lauamängus enda tegelaseks Tambeti, kuna näitleja Tambet Tuisk mängis filmis "Seltsimees laps" tema isa. "Mul on vahepeal nii, et kui on mõni muu tähtis asi, siis ma unustan "Seltsimees lapse" täiesti ära, aga kui räägitakse filmidest, siis see tuleb mulle jälle meelde."

Siim Oskar Ots, kes kehastab filmis "Eia jõulud Tondikakul" Atsi, on filmi tagasisidega suures osas rahul. "95 protsenti asjadest, mida on filmi juures välja toodud, on head," kinnitas ta ja nentis, et mõnedele on see lausa lemmikfilmiks saanud.