Pearu Paulus: mulle meeldib spordis pingeid välja elada

"Me oleme bändiga juba 25 aastat suutnud kulgenud kuidagi niiviisi, et oleme olnud meediast eemal, ometigi samal ajal olles inimeste jaoks pildis," sõnas Pearu Paulus "Ringvaates" ja lisas, et ta ei soovi rääkida avalikkusele oma isiklikust elust. "See ei ole minulik, ma katsun endast kontserdil anda nii palju, kui sel hetkel sees on, ja see on minu eesmärk."

Pearu Paulus kinnitas, et tal on viimasel ajal kiusatus ühiskondlikel teemadel sõna võtta, aga enamasti ta rahuneb kõigepealt maha. "Ma leian, et inimestele võiks see olla soovitatav: ärge kohe pritsige välja, see ei ole hea praktika," tõdes ta ja mainis, et talle meeldib spordis pingeid välja elada. "Lähen pedaalin rattaga, sõidan loodusesse või uisutan."

Kui Paulusel oleks võimalik oma elusaatus uuesti valida, otsustaks ta taas muusikuks hakata. "See on olnud minu unistus ja ma kogu aeg mõtlen, kuhu kui palju neid küünlaid panna, et see tegelikult täitunud on," selgitas ta ja nentis, et ta on teinud tööd ja nautinud ühte ja sama asja.

20. detsembril esineb 2 Quick Start Saku suurhallis ning Paulus kinnitas, et ta ootab seda kontserti väga. "Me oleme sisimas selleks kontserdiks nii valmis kui üldse olla saab, see tuleb väga õigel ajal," sõnas ta.