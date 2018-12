Sandra Peets elust Egiptuses: ma ei tohtinud kodust välja minna

"Meie tutvumine on selline klassikaline lugu, mida kuuleb kõigi käest, aga ega see polnud nii kiire," sõnas Peets ja rõhutas, et ta oli üsna kinnine tunnete suhtes. "Mul võttis päris kaua aega, et vedu võtta, aga kuna inimene sobis ja temast sai minu parim sõber, siis kuus aastat hiljem me abiellusime."

Praegusel hetkel elab Sandra Peets oma elukaaslasega Tallinnas, kuid ühe aasta elasid nad koos ka Egiptuses. "Nii nagu meil, on ka neil väga palju stereotüüpe meie suhtes," selgitas ta inimeste suhtumist Egiptuses ja lisas, et need stereotüüpid on tekkinud turismikuurortides, kus Euroopa naised käituvad vabamalt ja lõbusamalt. "Täpselt samamoodi tuli ka minul ennast alguses tõestada, et ma olen tegelikult midagi muud."

"Mina olen väga kristlikust perekonnast ja minu abikaasa on moslem, aga huvitavam kombel on meil suhteliselt valutult," ütles ta ja kinnitas, et kuigi alguses oli rohkem konfliktseid diskussioone, siis nüüd aktsepteerivad nad teineteist. "Tähistame ka kõiki pühi, mis nendega kaasas käivad."

Peets sattus Egiptusesse elama Luxorisse, mis on tema sõnul kõige konservatiivsme osa riigist. "Selletõttu oli minu kultuurišokk ka veel kontrastsem," mainis ta ja tõi välja, et ta ei tohtinud näiteks kodust välja minna. "Väga palju oli sosistamist, et miks on vaja naisel jalutada niisama."