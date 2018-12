78-aastane Rein Pärn jookseb oma selle aasta sajanda maratoni

Rein Pärna kinnitas, et ta lihtsalt ei jõudnud oma selle aasta sajandat maratoni varem joosta. "Kõige pikem paus on olnud nädala aega," sõnas ta ja tõdes, et kuigi oma trenni alustab ta Mustamäelt, läheb ta sealt edasi Nõmme metsa. "Ma olen põhiliselt ringi peal käinud, Harku, Saku, Saue, Tabasalu, Pirita ja Viimsi."

