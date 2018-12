Galerii: Ida-Virumaa koolilapsed vormisid savist mini-Eesti

Jõhvi kunstikooli õpilased valmistasid õpetaja Heli Kalle juhendamisel savist skulptuure, mis neile Eesti eri kohtadest kõige rohkem kõnelesid, vahendas "Aktuaalne kaamera". Oma koha kaardil leidsid näiteks Kuremäe Pühtitsa klooster, Setu tsäimaja ja Alatskivi loss.

Projekti eestvedaja Dmitri Smirnov tunnistas, et temale oli kõige suurem avastus, et Hiiumaal Kõpus asub üks maailma vanemaid tegutsevaid tuletorne. Külastajad kiitsid ettevõtmist, sõnades, et tänapäeval käiakse palju välismaal, kuid nagu kaardilt näha, on Eestiski palju ägedat.