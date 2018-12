Eesti suurim ühestantsimine ootab ettetantsijaid

Tantsukava on kokku pandud "Eesti tantsib" neljast tantsust. Tantsude koreograafid on Teet Kask, Argo Liik, Külli Roosna ja Kenneth Flak ja Liisa Laine.

"Eesti tantsib" ühestantsimise ettetantsijaks saavad hakata kõik, kes on juubeliaastal osa võtnud algatusest "Eesti tantsib", kas üksikisikute, perede, koolide või organisatsioonidena. Ettetantsija võtab osa 31. detsembril ühest 16 linnas toimuvast ühestantsimise avalikust proovist ja ühistantsust, et abistada osalejaid tantsukava õppimisel. Ettetantsijaid juhendab igas maakonnas "Eesti tantsib" kohalik koordinaator. Oma soovist olla 31. detsembril ühiskava õpetaja palume teada anda hiljemalt 20. detsembril aadressil raido@tantsuagentuur.ee.

"Eesti tantsib" projektijuhi Raido Bergsteini sõnul on juubeliaasta viimasel päeval toimuv ühine tantsuaktsioon väga paljusid kaasa haaranud. "Maakonnas tegutsevate koordinaatorite sõnul on inimeste huvi suur ja juba mitmed seltskonnad õpivad "Eesti tantsib" ühestantsimise kava. Kui leidub tantsuentusiaste, kes soovivad ise 31. detsembril kell 14 linnaväljakutel toimuvatel avalikel proovidel inimestele neid tantsusamme õpetada, siis nüüd on õige aeg endast märku anda," lisas Bergstein.

