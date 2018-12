Loomaaed kogub ahvipäeval ahvide ja nende elupaikade kaitseks vanu mobiiltelefone

Kogumiskastist viiakse telefonid jäätmekäitleja juurde. Ümbertöötlemisse minevad mobiiltelefonid demonteeritakse käsitsi ning sealt saadav plast, metallosad, akud ning trükiplaadilt saadavad osad taaskasutatakse, kumm ja muud põlevad jäätmed kasutatakse energia saamiseks.

Pintsetamariin. Autor: Tallinna Loomaaed

Turu-uuringufirma GfK Retail and Technology andmetel osteti Eestis eelmisel aastal 402 000 uut mobiiltelefoni, aasta varem oli sama number ligi 404 800, mis tähendab, et uue mobiili soetab keskmiselt iga kolmas eestlane. Telefonides kasutatavatest materjalidest 80,02 protsenti on taaskasutatavad. Üks neist on koltan ehk kolumbiit-tantaliit, millest rafineeritud kuumakindlat metalli tantaali kasutatakse laialdaselt telefonide jm elektroonika trükkplaatidel stabiilse elektrivoolu kontrolli all hoidmiseks. Kogu maailmas kaevandatavast koltanist pärineb 80 protsenti Kongo Demokraatlikust Vabariigist. Maagi kaevandamine kahjustab ja hävitab metsa ning metsaelanike looduslikke elupaiku.

Šimpans. Autor: Tallinna Loomaaed

Ahvipäeva kava:

- 11.00 kingitused šimpansitele vaderilt AS TV Play Baltics. Ahvidest räägib Aleksei Turovski.

- 12.00 toit ja keskkonnarikastus küünisahvidele. Väikeses troopikamajas kõneleb ahvidest Inari Leiman.

- Kasutatud telefonide kogumiskasti avamine

Külastajatele on tutvumiseks loomaaia primaate tutvustav stend. Üritus kestab 11-14-ni. Lisainfo loomaaia kodulehel ja Facebookis. Loomaaed on jalutamiseks avatud kella 17-ni.