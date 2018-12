Selgusid Rock'n'rolli Kuulsuste Koja uued liikmed

2019. aastal võetakse Rock'n'rolli Kuulsuste Koja uute liikmetena vastu Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard ja The Zombies. Pärast 2004. aastat pole ühel aastal nii palju uusi liikmeid kuulsuste kotta vastu võetud. Ühes nendega kuulub kuulsuste kotta nüüd 330 liiget.

Def Leppardi solist Joe Elliott oli varem kahelnud, kas ansambli kuulsuste kojaga liitumine on hea mõte, märkides, et sellisel juhul nad keelduks sellest viisakalt. Kuid hiljuti muutis ta oma meelt. "Kui vaadata nimekirja neist, kes kuulsuste kotta kuuluvad, on üsna ilmselge, et sa tahad sellesse klubisse kuuluda," vahendas Hot Press.

Radiohead oli kuulsuste kojaga liitumise osas veelgi ükskõiksem. "Ma ei taha olla ebaviisakas, aga kui te küsite, mida ma sel õhtul meelsamini teeksin, siis ma pigem istuks kodus kamina ees või läheks kontserdile," rääkis ansambli kitarrist Ed O'Brien.

Stevie Nicks aga kuulus Fleetwood Maci liikmena juba varem kuulsuste kotta, mis tähendab, et temast saab esimene naine, kes on võetud kuulsuste koja liikmeks kaks korda.

"Asjaolu, et mind tunnustatakse minu soololoomingu eest, paneb mind sügavalt hinge tõmbama ja naeratama," ütles Nicks. "See on suurepärane tunne."

Def Leppard, Roxy Music ja Stevie Nicks võeti kõik vastu esimesel korral, kui nende nimed hääletussedelile ilmusid.

Janet Jackson sai sisse oma kolmandal katsel – kuigi ta on üks Ameerika edukamaid naisartiste ja USA edetabeli ajaloos ainus laulja, kel on kolm albumit, millest igaüks sisaldab vähemalt viit esikümnesse jõudnud hitti.

NME vahendas, et Rock'n'rolli Kuulsuste Koja liikmeks saamine innustas The Cure'i lõpetama oma esimest uut plaati pärast 2008. aastal ilmunud albumit "4:13 Dream". "Nii et meil kulub umbes kuus nädalat, et lõpetada oma esimene album enam kui kümne aasta jooksul. Need on väga põnevad ajad meie kõigi jaoks," ütles ansambli solist Robert Smith.

Muusikud saavad Rock'n'rolli Kuulsuste Kojaga liituda 25 aastat pärast debüütalbumi väljaandmist.

Rock'n'rolli Kuulsuste Koda võttis oma esimesed liikmed vastu 1986. aastal. Nende hulgas olid Chuck Berry, James Brown, Ray Charles ja Sam Cooke. Viimastel aastatel on vastu võetud teiste seas U2, Blondie, Bruce Springsteen, Bill Withers, Green Day jt.