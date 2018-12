Tommy Cashi Tallinna kontserdil astub üles ka Charli XCX

Charli XCX-i hittide hulka kuuluvad veel laulud "Boom Clap" ja oktoobris koos Lõuna-Aafrika artisti Troye Sivaniga avalikustatud singel "1999". Mitmed Charli XCX-i lood on vallutanud edetabeleid ka Eesti raadiojaamades ja näiteks eelmise aasta augustis oli Charli XCX-i singel "Boys" Raadio 2 enimmängitud lugude hulgas. Sel aastal on pala "1999" toodud raadiojaama poolt valikuna välja ka Raadio 2 Aastahiti hääletusel.

Charli XCX ehk Charlotte Emma Aitchison on 26-aastane Briti popstaar, kelle esinejanimi Charli XCX sai alguse MSN-ist, kus ta vestlust lõpetades alati "XCX" kirjutas. Lauljatar hakkas muusikat kirjutama juba 14-aastaselt ja oma esimese albumi avaldas ta vanematelt saadud laenu eest. Charli XCX-i esimene singel ilmus 2008. aastal, kuid naise läbilöök maailma muusikamaastikul sai alguse aastal 2012, mil ta jagas lava maailmakuulsa ansambli Coldplayga. Aasta hiljem kirjutas ta Rootsi popduole Icona Pop tabeleid vallutanud hiti "I Love It" ja 2014. aastal tegi Charli XCX koostööd USA räppari Iggy Azaelaga, kellega koos sündis hitt pealkirjaga "Fancy", mille USA ajakiri Rolling Stones 50 aasta parima laulu hulka valis.

Tommy Cashi ja Charli XCX-i koostöö on erinevates vormides kestnud juba üle aasta. Nii on Tommy osalenud tema muusikavideos "Boys", milles lõid kaasa ka Ezra Koenig, Mark Ronson, Stormzy, Joe Jonas ja atleet Tom Daley, samuti on ta olnud kaasautor ja laulja Charlie XCX-i laulus "Delicious". Tommy Cashi uuel albumil teeb Charli XCX kaasa laulus "Cool 3D World".

