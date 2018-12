Jelena Skulskaja Mihhail Barõšnikovi etteastest Eestis: ta ei karda, et on 70-aastane

Mihhail Barõšnikov on möödunud sajandi üks parimaid balletiartiste. Tema vanemad olid venelased, kes saatsid mehe õppima Leningradi balletikooli. Olles aastal 1974 Kanadas külalisetendustel, ei pöördunud tagasi Nõukogude Liitu, vaid asus elama Ameerika Ühendriikidesse. Laiale publikule sai Barõšnikov tuntuks 2004. aastal, kui astus üles menukas seriaalis "Seks ja linn", vahendas ETV saade "Ringvaade"

Skulskaja ütles, et Barõšnikovi põgenemine Venemaalt oli üllatav. "Tal ei olnud ühtegi põhjust ära põgeneda. Ta oli ainuke dissident, kes ei olnud dissident. Tal oli korter Leningradi kesklinnas, suur ja ilus, tal olid kõik esimesed osad Maarja teatris. Ta ei tahtnud elada selles riigis, ta tahtis elada seal, kus on demokraatia," põhjendas Skulskaja Barõšnikovi lahkumist Venemaalt.

Skulskaja on olnud Barõšnikovi fänn ajast, mil mees veel balletti tantsis. Tallinnas käis naine vaatamas Barõšnikovi teost "Brodski/Barõšnikov, mis põhineb Jossif Brodski luuletusel. Skulskaja sõnul oli lavastus suurepärane ja irooniline. "Ma nägin, et ta ei karda, et ta on 70-aastane. Ta võttis riidest lahti, natuke tantsis, ta tantsis teistmoodi nagu tantsivad vanad inimesed. Ta näitas surmatantsu, ta ei häbenenud seda ja see oli ilus, see oli esteetiline," kirjeldas Skulskaja.