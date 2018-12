Lasnamäelt pärit Viktoria Ladõnskaja: "Lasnagorski" vaadates mõtlesin, et päriselus nii pole

"Ütlen ausalt, et mul on erinevad emotsioonid seoses selle sarjaga. Ühest küljest väga oodati, millal tuleb esimene komöödiasari venelastest, Lasnamäe inimestest ja vene keeles. Seda pikalt reklaamiti kui ETV+i unikaalset toodangut ja sellepärast ka mina väga-väga ootasin," ütles Ladõnskaja "Vikerhommikus".

Ladõnskaja sõnul oli sellist sarja vaja, sest see kõnetab inimesi ja tekitab emotsioone. Naise sõnul olid näitlejasooritused ja tehniline pool kiiduväärt, kuid stsenaarium jättis soovida. "Naljad ja stsenaarium, need osad tekitasid minus küsimusi, sest ei olnud minu jaoks naljakas. Ja suhtelielt palju oli kohti, kus sa hakkad mõtlema, et päriselus küll nii ei ole," selgitas ta.

Ladõnskaja jaoks sai kõik alguse juba sarja nimest "Lasnagorsk". "Ma olen Lasnamäe tütarlaps, ma ei nimetanud oma kodupaika Lasnagorskiks. Lasnagorsk oli selline, mis oli pigem nende inimeste poolt välja öeldud, kes ei ole Lasnamäega seotud," ütles Ladõnskaja ja lisas, et kuidas oma laeva nimetad, nii ta hakkab ka sõitma. "Antud juhul just pealkirjast hakkas minu esimene mitte kõige positiivsem emotsioon," põhjendas ta.

Vaadates tuli aga küsimusi aina juurde. "Kui me räägime ETV+i toodangust, siis mina muidugi ootaks suuremat sorti reklaami ERR-i poolt ja kindlasti ei laseks esmanäitamist PÖFF-ile," oli Ladõnskaja pettunud, et telelinastust filmifestivali tõttu edasi lükati. Lisaks ootas Ladõnskaja, et kaasatud oleks rohkem Vene teatri näitlejaid. "Neid ma seal nii palju ei leia ja see tekitas minus küsimuse, et miks sellised valikud," rääkis ta.

Ladõnskaja meelest kaasatud ka liiga palju välismaa taustategijaid. "Jah, ühest küljest me teame, et on olemas professionaalsed tegijad ka seal, aga teisest küljest, kui me teeme omatoodangut, siis meil on tegelikult olemas ka siin väga-väga tugevad tegijad," rääkis Ladõnskaja, viidates just sarja sisulisele poolele.

Ladõnskaja sõnul oli peamine aga see, et sari polnud tema jaoks naljakas. "Väga subjektiivne on, mis huumor sulle meeldib või ei meeldi ja mis tekitab sinus positiivseid emotsioone. Pigem see ei olnud minu huumor," lausus ta.

Samas kiitis Ladõnskaja sarja ideed. "Ma saan aru, kui palju need tegijad on panustanud. Selge on see, et see ei olnud lihtsalt niisama, et paneme kaamera tööle, mõtleme midagi ja ongi valmis. See on ikka tohutu töö ja seetõttu ongi natuke kurb, et see ei tekita nii palju häid emotsioone, mille peale ma lootsin," rääkis ta.