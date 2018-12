Piltuudis: Televaataja küsib, kas Reimo Sildvee ja Urmas Paet on sama inimene

ETV2 satiirisaate "Ongi Koik" teostusgrupi teatel juhtis tähelepanelik televaataja Maria Rozbaum tähelepanu asjaolule, et tuntud telenägu ja saate toimetaja Reimo Sildvee ning Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet on üks ja sama inimene.

"Me tõesti ei teadnud seda ja niipea kui Reimo kodumaale saabub, küsime talt selgitusi," kommenteeris vahejuhtumit saate stsenarist-produtsent Kaupo-Mari Meie-Tuljak. ""Ongi Koik" uus saade läheb eetrisse laupäeval kell 22 nagu tavaliselt ja Urmas on tõesti hingega asja juures," lisas ta.

ETV2 satiirisaate "Ongi Koik" teostusgrupi teatel juhtis tähelepanelik televaataja Maria Rozbaum tähelepanu asjaolule, et tuntud telenägu ja saate toimetaja Reimo Sildvee ning Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet on üks ja sama inimene.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel